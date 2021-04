Com cruzes e reverência, profisisionais da saúde realizam ato em memória das vítimas da Covid-19

Com o objetivo de homenagear os quase 200 profissionais de saúde no Acre que perderam suas vidas na luta contra o coronavírus (Covid-19), desde o início da pandemia, o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) participou de um ato na frente do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no início da noite de quinta-feira (08). Foram colocadas cruzes, fotos e, também, uma faixa foi fixada, expondo os nomes dos 11 médicos que acabaram falecendo nessa guerra contra o vírus.

A mobilização foi organizada pelo Sintesac, tendo a adesão do Sindmed-AC, contando com a participação de outras entidades da área da saúde, além de gestores da saúde e parlamentares.

Na oportunidade, o presidente do Sindicato, Guilherme Pulici, fez cobranças de melhorias para os secretários de saúde do Estado e de Rio Branco, principalmente a realização de reuniões para as tratativas de pactuação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) e melhores condições de trabalho aos servidores.

“Homenageamos nesta noite todos que, infelizmente, perderam suas vidas atuando na linha de frente. Eles devem ser lembrados, por isso, em todas as oportunidades, vamos nominá-los. Agradeço, também, aqueles que continuam na linha de frente, enfrentando todas as dificuldades para salvar vidas”, afirmou o presidente do Sindmed-AC.