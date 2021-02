No Acre, versão atualizada do e-Título registra mais de 80 mil downloads

A versão atualizada do aplicativo e-Título, com novos serviços disponíveis ao eleitor, layout moderno e ainda mais segurança na hora de sua utilização, ultrapassou, neste sábado, 27, a marca de 80 mil de downloads, somente no Estado do Acre.

Em todo Brasil, desde seu lançamento (julho de 2020), a nova versão, que permite realizar cadastro como mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e emitir guias de pagamentos, entre outras funcionalidades, já contemplou 18.853.265 eleitores.

Com as mudanças, visando oferecer maior proteção aos dados do usuário, o e-Título passou a exigir a resposta do eleitor a uma série de perguntas. Apenas as pessoas que responderem com sucesso a esse desafio poderão usar o aplicativo e suas funcionalidades. Há também a necessidade de criação de senha de acesso do eleitor ao app.

Mais vantagens

Entre outras vantagens do e-Título, estão ainda as de emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, que estarão disponíveis ao eleitor a qualquer momento. O app também informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral.

Faça o download do app de forma gratuita nas lojas on-line Google Play e App Store.

Com as recomendações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS), as facilidades proporcionadas pelo e-Título ganharam nova importância neste momento de pandemia da Covid-19.