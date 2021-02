OS NÚMEROS DE ONTEM de mais 600 casos de contaminações pelo Covid registrados pela Secretaria de Saúde, mostra que o Acre se defronta com uma encruzilhada perigosa e que, se não acontecer uma vacinação em massa, o quadro pode ficar fora de controle. Não é uma opinião pessoal deste jornalista, mas o que dizem os mais renomados infectologistas do estado, que acompanham a pandemia nos hospitais.

Num momento em que toda a bancada federal está unida em torno do governador Gladson Cameli não há nada mais prioritário do que pedir ao presidente Bolsonaro, ao Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que libere a vacinação em massa dos acreanos.

O governador Gladson já fez tudo o que se encontra ao seu alcance para derrubar os índices de contaminações e mortes pelo Covid. Ou o governo federal dá esta ajuda para uma vacinação em grandes proporções no estado, ou vamos continuar vendo mais famílias a chorar os seus mortos.

SONHAR NÃO CUSTA NADA

ESTA BOA SUGESTÃO do atuante deputado Pedro Longo (PV) de que o presidente Bolsonaro poderia anunciar amanhã a vacinação em massa no estado, seria uma decisão a favor da vida. Mas, não conte com isso bom Pedro, entre a vacina e a Cloroquina, ele prefere a esta. Torço para estar errado.

SEM PAI DA CRIANÇA

NÃO TEM PAI DA CRIANÇA, a vinda do Bolsonaro hoje ao Acre. É uma vinda forçada pela divulgação nacional na grande mídia, que retratou a tragédia que se abateu sobre o estado. E, também, por ser para ele uma pauta positiva. Vamos esperar que não seja visita protocolar.

NÃO É SÓ PARA O ACRE

A MP que libera 450 milhões de reais para fazer frente às calamidades públicas, o valor não ficará todo no Acre, será dividido com estados em situação semelhante.

PROBLEMAS PÓS-ENCHENTE

AS ALAGAÇÕES em vários municípios acreanos é um problema sério, com prejuízo para centenas de famílias, mas o suplício não vai cessar com o baixar das águas, depois vem a recuperação da destruição e as doenças.

SERIA QUEIMAR O CPF

SUPRIMIR VANTAGENS dos professores é uma medida antipática, mas o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, não tem alternativa, já que o reajuste que era pago foi considerado ilegal pelos órgãos de controle. Continuar pagando seria queimar o seu CPF. Pagar é ilegal!

CONCORDO COM A DEPUTADA

FAÇO CÔRO com a deputada Antônia Sales (MDB) de que o governador Gladson Cameli ao pedir 100 milhões extras de repasse do governo federal, pede pouco pelo tamanho da tragédia que se abateu sobre o estado.

PAUTOU A MÍDIA NACIONAL

A IMAGEM do médico Rodrigo Damasceno com água pela cintura consultando uma criança na alagação em Tarauacá, pautou a mídia nacional. Foi um registro comovente. Em tempos de intolerância, foi um ato de amor ao próximo.

FIM DA PICADA

SERÁ UM GOLPE fatal sobre a Educação se aprovada a PEC do senador Márcio Bittar (MDB), que acaba com o teto de gasto constitucional por prefeitos e governadores para a Educação e Saúde, deixando ao critério do gestor.

ARGUMENTO FAJUTO

O ARGUMENTO de que o Brasil é um dos países que mais gasta com a Educação é verdade, mas é fajuto como exemplo. Que os políticos fiscalizem a aplicação destes recursos. O que se aplica em Educação não é gasto, mas investimento no futuro da Nação. É preciso desenhar?

PODE ACONTECER

SEM A OBRIGAÇÃO DE TETO fixo de gastos com a Saúde, um prefeito maluque-te pode achar ser mais importante construir um sanitário na praça que contratar médicos e professores.

BEM COLOCADO PELO ZEN

O ASSUNTO foi bem colocado pelo deputado Daniel Zen (PT), uma de nossas melhores cabeças políticas, de que esta PEC do Bittar é um golpe de morte na Educação e no SUS. Vou mais além, é uma proposta vergonhosa.

SERIA UMA LOUCURA, GLADSON!

REATIVAR o comércio neste momento crucial do COVID-19, sem ter vacinas suficientes em mãos será uma loucura, governador Gladson! Não faça isso sem vacinas em estoque e sem uma ampla campanha de imunização. Não vá nesta de promessas, espere chegar as vacinas.

VAI EXPLODIR NO SEU COLO

ONTEM, o número de contaminações pelo COVID bateu um recorde, foram 621 novos casos; abrir tudo agora, a explosão será maior, e a culpa por certo cairá no seu colo, Gladson Cameli! Não aceite pressão de ninguém!

UM DITADO

“Água rasa não suporta navio grande”. Ditado chinês.

É UMA OUTRA HISTÓRIA

NÃO SE TRATA de gostar ou não dela, mas se for deixada de lado a ideologia, tem que se reconhecer que a prefeita Fernanda Hassem é uma boa gestora, é só olhar a cidade de Brasiléia, muito bem cuidada e os ramais recuperados.

CONTRIBUIÇÃO DADA

PARA FAZER JUSTIÇA, os deputados Nicolau Junior (PP) e Luiz Gonzaga (PSDB) têm dado as suas colaborações para ajudar as famílias atingidas pela cheia em Cruzeiro do Sul.

GOVERNADORES NA PAREDE

QUANDO o presidente Bolsonaro edita uma medida para que, os Postos de Combustíveis ostentem aos motoristas, os valores dos impostos que incidem sobre a gasolina, ele empareda os governadores; pois, o maior dos impostos, disparado, é o imposto estadual do ICMS.

GANHOU ESPAÇO

TENHO muitos amigos PMS, é pelo que tenho escutado em conversas é que, o deputado Cadmiel Bonfin (PSD) ganhou mais espaço na tropa, pela defesa da categoria.

SERIA ANTIPÁTICA

QUALQUER manifestação política hoje contra o presidente Bolsonaro soará como antipática, porque estamos vivendo um momento de catástrofe.

HORA PARA TUDO

NA POLÍTICA, tem hora de avançar e de recuar.

O TAMANHO DA AJUDA

A VISITA do presidente Jair Bolsonaro só terá a sua importância mensurada depois de se saber o que deixará aos acreanos, como ajuda do governo federal.

CPI?

BASEADA em qual motivo os vereadores querem uma CPI do transporte público? Tem que haver um motivo forte para não terminar em mais uma grande patuscada.

FRASE MARCANTE

“O homem conhece tão pouco sua fraqueza, quanto o boi sua força”. Ditado chinês.