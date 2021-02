Fosse outros tempos o pau iria cantar com a vinda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Acre no dia de hoje. Principalmente em meio as pautas conservadores e ultraconservadoras que o presidente e seus aliados pretendem consolidar no Brasil. Porém, a esquerda, capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu que o momento não é para protestos. Sábia decisão do Cesário Braga.

O Brasil, especialmente o Acre, vive várias tragédias ao mesmo tempo. Além da Covid-19, cujo número de contaminados e mortos aumenta a cada dia, a dengue, o transbordamento dos rios, rompimento de estradas e as doenças que virão com a alagação. Cerca de 110 mil pessoas foram afetadas em dez municípios alagados.

O PT não perde nada em não se manifestar politicamente. Até porque os insatisfeitos com o presidente na pandemia são muitos de seus eleitores. Além do mais, Jair Bolsonaro está vindo ajudar o estado. Não se trata mal qualquer pessoas que vem com esse espírito, mesmo que seja adversário.

“Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; qualquer um que te bater na face, oferece também a outra”. (Prov. 25:21)

Decisão mortal

Qualquer pessoa só fica imune ao coronavírus 15 dias depois de receber a 2ª dose da Coronavac. Como pode alguém falar em afrouxar as medidas de contenção da expansão e contaminação da doença, principalmente agora com a mutação. Ontem, 621 casos foram confirmados com mais cinco mortes. Cerca de 300 pessoas estão internadas. A tendência é de agravamento.

Agonia dos prefeitos eleitos

Os prefeitos eleitos vivem o momento de agonia eleitoral. É o período em que vivem se escondendo dos eleitores que vão cobrar as promessas e dívidas de campanha. Os eleitores não perdoam, promessa é dívida.

Caso Flordelis

O TJ do Rio de Janeiro afastou do mandato a deputada federal, pastora evangélica Flordelis. Ela passou mal e foi internada em um hospital. Atribui aos filhos o assassinato do marido, pastor Anderson Silva. Porém, a Polícia Civil vê evidências de sua participação. Faço a pergunta que vi quando se fazia filmes preto e branco com conteúdo: “E se ela não for culpada”?

Reeleição não é fácil…

Deputados federais e estaduais se movimentando bastante. Reeleição é diferente de eleição quando há o voto espontâneo. Na reeleição quase todos os votos são comprados ou trocados por favores. É uma lógica perversa, mas é assim que funciona. Alguém duvida?

Operação “Arrocha o velho Boca”

Vereadores que estiveram na eleição com o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) começaram a cobrar a abertura da tal caixa preta do transporte coletivo. Lene Petecão (PSD) e Samir Bestene (PROGRESSISTA) desencadearam a operação “Arrocha o velho Boca”.

. “A Rede Globo criou o ídolo de barro Sérgio Moro e agora fica olhando para o infinito como se nada estivesse acontecendo”.

. Do ex-presidente Lula!

. Segundo Lula, será muito difícil derrotar Bolsonaro no ano que vem.

. “Dificilmente quem está no cargo de presidente não se reelege; o Bolsonaro mantém cativo 35% do eleitorado”.

. Porém, eleição é eleição; só se sabe do resultado depois que as urnas abrem.

. O Acre terá vários candidatos a governador em 2022; o motivo é muito simples:

. Os partidos terão muito dinheiro para gastar na eleição e precisam de candidatos.

. Deveríamos aprender muito com a Karol Konká eliminada do “BBB 21” por 99,17%.

. Morreu pela boca como peixe.

. “Que o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar”. (Acho que foi Tiago, o irmão de Jesus)

. “A boca fala do que está cheio o coração”, Jesus.

. Coisa que os orientais também ensinam como bem viver.

. Bom dia!