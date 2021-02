Rios transbordam em Tarauacá e população volta a sofrer com grandes enchentes

Texto e foto: Portal Tarauacá

O inverno intenso com fortes chuvas que castigam o município diariamente vem causando transtornos e prejuízos à população do município. Pra variar são dois rios que banham a cidade. O Muru e o Tarauacá voltaram a transbordar nesse final de semana e as águas já atingem os Bairros da Praia, Triângulo e o centro comercial.

Segundo dados da Defesa Civil Municipal da manhã deste domingo, na medição das 6 horas, o nível do Rio Tarauacá ja chegou a 10,5m e ja ultrapasaa em 2m a cota de alerta que é de 8,5m.