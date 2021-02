Data Control fará pesquisas para a Federação do Comércio do Acre

O Sistema Fecomércio formalizou parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas de Rio Branco. O evento foi realizado no Palácio do Comércio e contou com a participação de representantes das duas instituições.

O presidente do Sistema Fecomércio, Leandro Domingos, enfatizou a importância em se realizar as pesquisas para definir não apenas as satisfações do empresário e do consumidor, mas como uma forma de mostrar a população a necessidade de entendimentos com outros temas, como segurança pública, saúde e educação.

“Além disso, faremos também a avaliação dos parlamentares locais. A ideia é montar um ranking com a satisfação populacional de cada político acreano; isto vai fazer com que consigamos mostrar a nossa sociedade o trabalho desenvolvido por eles [parlamentares] e também uma forma de cobrá-los”, explicou Domingos.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, explicou que o trabalho vai servir ainda como uma ajuda na gestão empresarial. “O Sebrae é a casa dos micro e pequenos empreendedores, e entendemos essa parceria como muito benéfica para todos nós, que usaremos esses resultados como uma forma de verificar a situação econômica e auxiliar a todos na gestão de cada empresa”.

O coordenador de Pesquisas do Data Control, José Denis Santos, afirmou que as expectativas são as melhores. “Nosso instituto já atua há 24 anos aqui em Rio Branco; junto com a Fecomércio, teremos 28 resultados anuais que irão avaliar o sentimento da sociedade. As expectativas são as melhores”, finalizou.