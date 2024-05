Em 3 ocorrências, PRF no Acre apreende mais de 100kg de drogas, prende 9 e apreende 4 veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu 8 homens e uma mulher, apreendeu mais de 100kg de Skunk e 4 veículos, entre 30/04 e 01/05, nas rodovias do Acre.

A primeira ocorrência foi registrada nessa terça (30), no Km 65 da BR 364, em Senador Guiomard/AC, por volta das 19h30, quando a equipe da PRF, com o apoio da Polícia Militar, abordou 02 (dois) veículos. Ao realizar a fiscalização, verificou-se um desencontro de informações. Posteriormente foram encontrados 61 kg de Skunk e 7 trouxas de cocaína. Durante entrevista foi confirmado que os veículos estavam juntos, sendo dada voz de prisão para todos os envolvidos.

Já em Rio Branco/AC, por volta das 23h02, dois motoristas de ônibus intermunicipal, pararam na Unidade Operacional da PRF, no Km 115 da BR 364, e informaram terem encontrado um saco preto próximo ao local de embarque dos passageiros, e que não encontraram dono. Em seguida perceberam que tratava-se de uma substância análoga a Skunk. Ao realizar a pesagem foi confirmada 1kg da substância. A droga foi encaminhada à Polícia Judiciária.

A terceira ocorrência foi entre o Km 175 e Km 144 da BR 317, município de Capixaba/AC, nessa quarta-feira (01). A equipe da PRF abordou 02 (dois) veículos durante fiscalização. Após entrevista preliminar, na busca de um local seguro para efetuar a fiscalização detalhada, a equipe direcionou os veículos para o perímetro urbano de Capixaba, o qual o veículo Fiat/Argo obedeceu a ordem, e o Jeep/Renegade empreendeu fuga, iniciando o acompanhamento tático. Após realizar manobra perigosa o veículo em fuga colidiu com um Ônix, que era conduzido por uma gestante. Esta de pronto foi socorrida pela equipe, que acionou a SAMU e o condutor confirmou que o veículo continha drogas e que estava junto com o Fiat/Argo. Ao verificar foram encontrados 41kg de Skunk. Diante das informações, foi dada voz de prisão para os envolvidos e encaminhados à Polícia Judiciária, juntamente com a droga e os veículos.