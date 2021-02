Esquema faz travessia ilegal de estrangeiros entre Acre e Peru ao preço de R$50 por pessoa

Na madrugada deste sábado, 12, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizou uma operação na faixa de fronteira entre Assis Brasil e Inãpari, para coibir a ação de pessoas que atuam na travessia de estrangeiros do lado brasileiro para o Peru.

Os militares percorreram as margens do rio Acre e encontraram cerca de quarenta estrangeiros se preparando para cruzar para o lado peruano com ajuda de atravessadores. O delegado Rêmulo Diniz, que coordenou a operação, disse que também foram identificadas algumas embarcações onde estavam peruanos e brasileiros.

Segundo o delegado, eles atuam na travessia dos imigrantes, cobrando R$ 50,00 para colocar o estrangeiro do lado de lá da fronteira. A operação, realizada em parceira com o Exército, aconteceu depois que os imigrantes iniciaram um movimento ocupando a ponte da Integração entre os dois países, para forçar o governo peruano a liberar a entrada deles no país vizinho.

O Peru proibiu a entrada de qualquer estrangeiro, alegando que as normas sanitárias do país, impedem a travessia de pessoas vindas do Brasil. Porém a saída está permitida. Diniz disse que na região o clima é de tensão, porque os estrangeiros, a maioria haitianos, querem a qualquer custo, voltar para o país de origem. Na manhã deste domingo eles fecharam a ponte da Integração, que liga Assis Brasil a Inãpari. Do lado peruano, homens do exército estão de prontidão impedindo a entrada de qualquer pessoa. (Agência de Notícias do Acre)