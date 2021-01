PRF detém foragido e apreende duas armas de fogo em Rio Branco na BR 364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta sexta-feira, 15, conduziu dois homens à DEFLA de Rio Branco após encontrar duas pistolas dentro de veículo em que estavam. A ação ocorreu no km 115 da BR 364.

As armas, uma pistola calibre .380 ACP, com um carregador, e uma pistola calibre 9 mm, com dois carregadores, estavam sendo transportadas dentro de uma mochila embaixo do banco do motorista. Em cima da mochila, haviam mercadorias com o intuito de dificultar uma possível revista no veículo.

A pistola de calibre 9 mm tinha a sua numeração suprimida (raspada), o que é agravante do crime pela lei de armas. Dentro da mochila também foram encontradas 58 munições de calibres similares aos das armas.

Ainda nesta mesma noite, em outra ocorrência, outra equipe da PRF cumpriu mandado de prisão por homicídio. Os policiais, durante abordagem, constataram haver mandado de prisão em desfavor do motorista e o encaminharam para a delegacia.