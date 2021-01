Cidade do Espírito Santo exalta nomeação de secretário de Saúde de Acrelândia

Do Site Barra,

de Nova Venécia (ES)

O veneciano, Vitor Lima Martineli, 25 anos, é o novo secretário de Saúde em Acrelândia, município com cerca de 15 mil habitantes, localizado no Acre.

Do Córrego Dantas, em Cristalina, Vitor é filho de Pedro Martineli e Alexandra Lima, e bisneto de Alarico José de Lima (In Memória), que residia no distrito de Guararema e foi vereador por dois mandatos em Nova Venécia, e neto de José Tiengo de Lima, também ex-vereador, por um mandato.

O novo secretário de Saúde mudou-se para Acrelândia em 2011, aos 16 anos, levado pelo avô, o seu José Tiengo, que já tinha se mudado para o Acre em 2002. “Meus avós foram passear e me trouxeram. Vim em busca de oportunidades. Comecei a trabalhar com meu pai na roça aos dez anos, tirava leite, trabalhava na lavoura de café. Fiz isso até meus 16 anos, que foi quando me mudei para cá”, conta.

O veneciano foi para Acrelândia e ao concluir o ensino médio, começou a faculdade de Administração de Empresas, mas logo mudou de curso e iniciou Odontologia, concluindo aos 22 anos, em Rio Branco. “Após me formar, voltei a morar em Acrelândia. Comecei a trabalhar no setor privado e, logo após, entrei para o quadro da Prefeitura”, diz.

Esse foi o momento em que Vitor iniciou no serviço público, sendo coordenador de Saúde Bucal por quase dois anos. “Fiz um trabalho de promoção da saúde bucal, recuperação das salas de odontologia, onde implantei exigências da Vigilância Sanitária, pois havia alguns postos sem atendimento odontológico por não oferecer a capacidade de condições exigidas”, relata.

Com especialização em Saúde Pública pela Universidade Federal do Acre, Vitor foi candidato a vereador nas últimas eleições para vereador e recebeu 162 votos, ficando como primeiro suplente do PSDB. “O convite para assumir a Secretaria de Saúde partiu do atual prefeito, o Olavinho Boiadeiro, e do vice, o Graia”, afirma Vitor.

Fonte: Cintia Zaché / redenoticias