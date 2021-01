O MAIS URGENTE no momento para o governo Gladson Cameli é assegurar a questão da vacinação dos acreanos, o mais rápido possível. Ainda bem que está empenhado que isso aconteça o mais breve, com data pré-fixada para o próximo dia 25.

Agora, passada esta fase tem de dar um rumo político no seu governo, que ficou estraçalhado nas suas alianças, depois da intempestiva decisão de apoiar a prefeita Socorro Neri na última eleição, integrante de um grupo que foi seu adversário na campanha ao governo.

Se vai mesmo disputar a reeleição é preciso saber, com que partidos vai contar.

É necessário também fazer um realinhamento de espaços no seu governo. Partido nanico sem um vereador na capital, sem um deputado estadual, não pode ter espaços generosos, enquanto partidos maiores estão fora da mesa principal do banquete. E quem tem que fazer isso é o próprio Gladson. Não vejo nenhum assessor com esta capacidade de dar uma nova cara ao governo, até porque até aqui não mostram a capacidade para esta missão.

É um erro pensar que pode ganhar uma reeleição porque está no poder. Tem que ter aliados. A eleição municipal na capital mostrou que quem tem a máquina pública não significa ter um passaporte para uma vitória nas urnas.

Quem vai ficar ao seu lado em 2022?

O momento é de definições, ano que vem é eleição. Ora, pois!

EVITARIA BAJULAÇÕES

CADA GOVERNANTE deveria pôr uma plaqueta bem visível na sua mesa de despacho, com a frase de um ditado francês, para cada assessor ler antes de despachar com ele: “a arte de agradar é a arte de enganar.”

REGISTRANDO AUTORIA

A FRASE sobre a vacina contra a Covid-19, com um linguajar de incentivo bem popular sobre a vacinação, usada nas camisetas do governador Gladson, foi feita para o MP pelo designer Ulisses Lima. Só para registro.

NÃO HAVERÁ BRECHA

O Bocalom pode até pecar na gestão se mantiver a mentalidade de que Acrelândia é exemplo para o mundo, mas na sua gestão não haverá brecha para bandalheira. Quem for com esta intenção para seu lado, esqueça.

SEM POSIÇÃO OFICIAL

O MDB não vai se posicionar sobre a briga entre o prefeito Mazinho e o governador Gladson. É a posição do presidente do diretório municipal, deputado Roberto Duarte (MDB), mas vê o fato como sendo um direito do Mazinho de defender melhorias para o seu município.

NUNCA FOI CHAMADO

PARA O DEPUTADO ROBERTO DUARTE (MDB) todos os partidos que estiveram no palanque do Gladson deveriam lhe ajudar a governar, mas lamenta o MDB nunca ter sido chamado para ajudar na gestão. E não indicou ninguém.

FATO NORMAL

O PRESIDENTE do diretório regional, deputado federal Flaviano Melo (MDB), viu no episódio o prefeito Mazinho apenas cobrando mais apoio e incentivo por parte do governo às atividades da prefeitura, que é sua obrigação.

NOVAS PARCERIAS

SOBRE A ELEIÇÃO de 2022, o deputado federal Flaviano Melo é pragmático e cauteloso. Lembra ser o MDB um partido estruturado, crescendo, e a meta é fortalecer as relações, e ampliar as parcerias para a disputa estadual.

TOMARA QUE SEJA BINGO

O GOVERNO está anunciando o início da vacinação no estado para 25 de janeiro. Esta busca incessante de Gladson pela vacina, deve ser vista como algo positivo.

DESCOLADO DOS RADICAIS

GLADSON fez certo em se descolar dos radicais medievais negacionistas, que mesmo com mais de 200 mil mortes no país, ainda acham a Covid “gripezinha”.

NÃO SE GOVERNACOM ADVERSÁRIOS

NÃO ME SOMO aos que acham que, quem ganha a eleição tem de governar com adversários da campanha. É uma lógica invertida. Quando o eleitor vota pela mudança de uma administração, é porque está dizendo que os seus gestores não foram eficientes e não os querem mais.

NEM PERIGO

NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS que o PT governou o estado, a prefeitura da capital, só colocava em cargos de confiança quem era leal ao projeto. Ou se esqueceram?

CADA CABEÇA UMA SENTENÇA

MAS, cada cabeça uma sentença, cada gestor governa com quem quer ao lado. É um direito seu de escolha. Mas não prometa varrer os petistas na campanha como prometeu o prefeito Bocalom, e não cumprir a palavra.

NÃO É PARA SE ADMIRAR

TODA VEZ que se refere ao ex-candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB), o governador Gladson Cameli tece fartos elogios. Não é de se admirar, se for chamado para um cargo no seu governo mais na frente.

NÃO FOI POUCO

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) foi um dos que mais ajudou a Educação durante o seu mandato, e não foi pouco. Destinou para o setor mais de R$ 64 milhões em emendas parlamentares. E, sem olhar a cor partidária.

A ARTE DE ENCOLHER

HÁ situações na política que é melhor recolher o trem de pouso. O vice-governador Rocha aprendeu a lição, saiu do foco das brigas com o governador, e entrou em mutismo.

DEPENDE MAIS DAS EMENDAS

A DEMISÃO de aliados do prefeito Mazinho Serafim que estavam em cargos no estado, em nada lhe prejudica. Um prefeito precisa mais de emendas de que do Executivo.

FRASE MARCANTE

“De nada adianta correr quando se está no caminho errado”. Ditado alemão, muito aplicável na política.