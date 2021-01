Bittar: “todos os problemas do Gladson com o MDB tem conserto”

“O MDB reuniu, discutiu e tomou uma posição. Essa posição era reabrir uma discussão com o Gladson para haver um novo momento em que nós poderíamos realinhar a relação institucional do MDB com ele. Essa é a fase que ainda não se esgotou. Entrou janeiro, veio recesso. Esse é o momento que tem que ser disciplinadamente cumprido, é o que eu penso”, declarou à COLUNA DO ASTÉRIO o senador Márcio Bittar (MDB), com quem conversei por telefone.

Segundo ele, não há nada mais natural do que a reeleição do governador Gladson Cameli. “Continuo pensando da mesma forma”, disse, para quem os problemas que aconteceram até agora na relação entre Gladson e o MDB tem concerto.

“Passamos 20 anos lutando para chegar ao poder, chegamos ao poder com um cara que é novo, que é jovem, é muito natural que seja candidato novamente”, explicou.

O oposto disso, de acordo com Márcio Bittar, é uma coisa muito maluca. “A opinião pública vai questionar: Vocês demoraram 20 anos para chegar ao poder, na primeira eleição já estão todos brigando? Agora, o ser humano contraria a lógica o tempo todo. Eu reafirmo o que venho declarando nos últimos dois anos: O Gladson deve ser o candidato natural à reeleição.

Para Bittar, até o final de janeiro não se resolve nada, nem no Acre, muito menos em Brasília. O MDB vai continuar dialogando com Gladson Cameli.

“Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo”. (semana Raul Seixas)

O velho, o menino e o burro!

Seguia em um ramal um velho e um menino puxando um burro por uma corda. Passou o primeiro e disse: “Velho, deixa de ser burro, monta do burro, o menino é novo, vai puxando a corda; passou o segundo e criticou: “Ôôô velho sem vergonha, leva o menino com você na garupa, coitado da criança; passou o terceiro: “Vou denunciar vocês dois na polícia por maus-tratos aos animais, onde já se viu um trem desses, sô?!. Os dois desceram do animal e começou tudo de novo.

Moral da história: Se você for viver ligando para a opinião dos outros vai perder tempo na vida e não vai chegar a lugar nenhum.

. Sobre a conversa que tive com o senador Márcio Bittar ele vai precisar de um muito jeito para convencer Mazinho Serafim e Vagner Sales a se entenderem com o governador Gladson Cameli.

. Como diz o ditado, nada que uma boa leva de cargos comissionados não resolva.

. O governador parece conhecer esse tipo de jogo muito bem, o jogo do poder.

. Na verdade, o poder é como uma onda que passa.

. Ainda existe alguém colhendo leite de seringueira nativa?

. Tião Bocalom herdou uma equipe técnica na prefeitura muito bem treinada; oito anos com Angelim, seis com Marcus Alexandre e dois com a prefeita Socorro Neri.

. São 16 anos de treinamento!

. Gestão pública não é para qualquer um!

. Ser líder de governo é pura bucha em se tratando de garantir a reeleição, portanto, o deputado Neném Almeida que abra do olho.

. Pedro Longo, também!

. O deputado Marcus Cavalcante pulou a fogueira!

. O melhor nome seria o do deputado José Bestene.

. Quem sabe possa ser o vice na futura chapa de Gladson a reeleição.

. O deputado Roberto Duarte pretendeu fazer uma visita de cortesia ao prefeito Tião Bocalom para colocar todo o mandato à disposição da gestão.

. Fez o contato no dia quatro de janeiro, até agora não recebeu resposta!

. A COLUNA fez contato com a assessoria do prefeito que explicou não haver ainda espaço na agenda do prefeito para a audiência.

. A fila é imensa.

. De uma coisa o prefeito Bocalom tenha certeza:

. Roberto Duarte não pediu, não pede e nem pedirá cargo nenhum na prefeitura; nunca precisou, nem aceitou no estado que é sua praia.

. Portanto, suas intenções são as mais nobres possíveis!

. Bom dia!