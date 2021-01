Deadpool, Pantera Negra 2, X-Men e mais: Kevin Feige fala sobre futuro da Marvel

2020 foi o primeiro ano em uma década sem um lançamento da Marvel nos cinemas e um período um tanto escasso quando se trata de novidades dos super-heróis. Em dezembro, ocorreu o Disney Investor Day, em que dez novas séries dos estúdios foram anunciadas exclusivamente para o Disney+, além do novo Quarteto Fantástico, agora que a Fox é oficialmente parte da empresa de entretenimento.

Nesta sexta-feira (15), chega ao Disney+ os dois primeiros episódios de WandaVision, dando oficialmente o pontapé inicial à Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Com a estreia, o presidente dos estúdios, Kevin Feige, conversou com a imprensa estrangeira sobre o futuro da franquia. Confira:

Deadpool é uma das aparições mais esperadas no MCU (Imagem: Divulgação / Marvel)

Deadpool 3

Em entrevista ao Collider, Feige declarou que o terceiro filme de Deadpool está sendo escrito e será indicado para maiores de 18 anos, com classificação “R”, que sugere que menores de idade só possam assistir ao conteúdo se acompanhados pelos pais. “Ryan Reynolds está supervisionando o roteiro”, adiantou o executivo da Marvel. “Não será [gravado] este ano. Ryan é um ator muito ocupado e de muito sucesso. Temos uma série de coisas que já anunciamos que precisamos fazer agora, mas é emocionante para isso ter começado. Novamente, [Deadpool] é um tipo muito diferente de personagem no MCU, e Ryan é uma força da natureza, é simplesmente incrível vê-lo dar vida a esse personagem.”

Pantera Negra 2

Já foi anunciado no Disney Investor Day 2020 que a Marvel não substituirá Chadwick Boseman no papel de Rei T’Challa, mas mesmo assim, Pantera Negra 2 ainda acontecerá e mergulhará na história de Wakanda. Em entrevista ao Deadline, Feige comentou um pouco mais de detalhes sobre a nova trama: “Wakanda é um lugar para explorar mais com personagens e diferentes subculturas. Este foi sempre e inicialmente o foco principal da próxima história. Não vamos ter um CGI de Chadwick e não vamos reformular o T’Challa. Ryan Coogler está trabalhando arduamente agora no roteiro com todo o respeito, amor e geniosidade que tem, o que nos dá um grande conforto, então sempre foi sobre como promover a mitologia e a inspiração de Wakanda. Há também a tarefa de honrar e respeitar os aprendizados e ensinamentos contínuos de Chadwick.”

X-Men

Feige já adiantou que Jon Watts estará dirigindo o mais novo Quarteto Fantástico, o que significa que os personagens da Marvel que antes pertenciam à FOX estão enfim chegando ao MCU. Já falamos aqui no Canaltech sobre uma teoria que sugere a origem dos X-Men a partir do estalo de dedos de Thanos, mas Feige declarou em entrevista à ScreenRant que os mutantes não foram esquecidos pelos estúdios, por mais que não tenhamos tantos detalhes revelados até agora.

“Você sabe o quanto eu amo os X-Men”, disse. “Não posso dizer nada antes de realmente anunciarmos, mas fiquem tranquilos, as discussões têm sido longas e contínuas internamente”, adiantou brevemente o executivo.

Homem-Aranha 3

Um dos filmes mais esperados da Fase 4 do MCU, Homem-Aranha 3, tem enchido os fãs de esperança para a exploração do Aranhaverso com os rumores sobre a presença de Andrew Garfield e Tobey Maguire no elenco. Já foi especulada também a presença de Jamie Foxx e Alfred Molina na trama, e é claro que essas informações chegaram aos ouvidos de Feige. “Eu li algumas coisas. Não tenho certeza se foi tudo”, começou o papo com o ComicBook. “O divertido sobre a especulação online quando se trata de nossas coisas é que às vezes não poderia estar mais errada e às vezes é chocantemente perto, e isso tem se mantido verdadeiro nos últimos anos. Mas dizer o que é verdade tiraria toda a graça de tudo”, declarou.

Um dos filmes mais esperados do ano, Homem-Aranha 3 pode explorar Aranhaverso (Imagem: Divulgação / Marvel)

Invasão Secreta

A Marvel anunciou que Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn reprisariam seus papéis em um novo programa exclusivo para o Disney+ intitulado Invasão Secreta. Nas HQs, a história é um crossover cuja adaptação seria mais adequada em um filme do que numa série em si, mas Feige explicou em entrevista ao ComicBook que os acontecimentos serão mais reduzidos para acontecerem em formato episódico.

“Havia mais personagens na série de quadrinhos do que em Vingadores: Ultimato, então, não, não é isso”, disse Feige. “Mas é uma vitrine para Sam e Ben explorarem os elementos de paranoia da HQ que foi ótima com as reviravoltas que isso levou. Então, esse é certamente nosso foco mais do que colocar mais personagens”, pontuou.

Séries da Netflix

Falamos ontem sobre a possibilidade de Jessica Jones reaparecer em She-Hulk após a série ter sido cancelada e o grande crossover da Netflix, Defensores, também. Feige já havia declarado que não descarta o retorno dessas séries, sem mencionar títulos específicos. Embora o foco atualmente seja os conteúdos exclusivos da Marvel para o Disney+, o executivo comentou que “está na Marvel há tempo suficiente para nunca dizer nunca”.

Fonte: CanalTech e Gizmodo