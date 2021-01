FIEAC recebe prefeito Tião Bocalom para discutir propostas do Setor Industrial

Abrindo a agenda de reuniões de 2021, o presidente da FIEAC, José Adriano, recebeu, na noite de segunda-feira, 11 de janeiro, o prefeito Tião Bocalom. Além do anfitrião da Federação das Indústrias do Estado do Acre, também estiveram presentes na ocasião os presidentes da Fecomércio e da Faeac e também cofundadores do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, Leandro Domingos e Assuero Veronez, respectivamente; o deputado estadual José Bestene; o vereador Samir Bestene, que intermediou o encontro; lideranças do setor industrial e de outros setores empresariais.

O encontro girou em torno da apresentação de propostas dos setores produtivos – por meio do Fórum – e do setor industrial, que foram recebidas com otimismo pelo novo gestor municipal. “Espero não decepcionar o setor empresarial, pois da nossa parte vocês terão toda a dedicação para que as coisas aconteçam. Vocês são fundamentais para nos ajudar a abrir novos caminhos”, garantiu Bocalom.

De acordo com Adriano, o setor já se sente contemplado pela disponibilidade do prefeito em tratar dos assuntos debatidos com a atenção requerida. “Senti boa vontade com a resposta aos ofícios que encaminhamos solicitando a manutenção de benefícios conquistados pelo setor anteriormente, como a prorrogação dos alvarás por seis meses. Temos outras demandas, divididas em questões tributárias e burocráticas, que visam a um grande retorno social e esperamos poder contribuir ainda mais com a gestão da Prefeitura”, reforçou Adriano.

De acordo com Domingos, as ações das federações representativas do setor produtivo são convergentes com os interesses da Prefeitura. “Prestamos um excelente trabalho à sociedade. Então, precisamos que os gestores públicos nos ajudem a criar melhores condições de vida para todos. Queremos trabalhar juntos para isso”, observou.

Para Assuero Veronez, é preciso trabalhar de maneira mais positiva para se resolver os gargalos que travam o setor privado. “Temos um grande potencial e isso precisa ser melhor explorado, senão iremos sempre lamentar nossos indicadores”, ressaltou.

Para o deputado e o vereador José e Samir Bestene, respectivamente, a parceria entre os setores público e privado é a única forma para o desenvolvimento tanto do município quanto do estado. “Estamos entre pessoas que geram emprego e renda para o nosso estado. Minha bandeira será sempre o incentivo ao setor produtivo nos debates da Câmara”, finalizou Samir.