ApexBrasil e parceiros lançam missão de biomateriais no Acre; conheça vantagens

Com o objetivo de estimular a produção de biomateriais para a indústria de calçados no Brasil, a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), estará, entre 6 e 8 de maio, em Rio Branco/AC. A missão contará com visitas técnicas a empresas na cidade com o objetivo de identificar oportunidades para exportações de biomateriais. O lançamento da missão acontecerá no dia 6, na sede do Sebrae, em Rio Branco, e contará com as presenças do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, da superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, e representantes do Sebrae local.

Silvana destaca que a iniciativa realizará um levantamento abrangente dos recursos biológicos e naturais disponíveis na Região Amazônica do Brasil, considerando sua viabilidade econômica e sustentabilidade, em parceria com instituições de pesquisa e órgãos governamentais locais. “A missão culminará em exposições, rodadas de negócios e projetos pilotos e protótipos, promovidos conjuntamente pela Assintecal e pela ApexBrasil para a demonstração ao público em feiras internacionais apoiadas pelo programa Brazilian Materials, o braço de internacionalização da nossa entidade”, explica a dirigente, ressaltando que a indústria brasileira de biomateriais, neste momento de recuperação da indústria calçadista no mundo, vive um momento de oportunidades de crescimento. “A missão da Assintecal e da Apex Brasil tem o objetivo de demonstrar todas as potencialidades das empresas brasileiras que têm na sustentabilidade a base dos seus negócios”, comenta a dirigente, ao ressaltar a crescente relevância do uso de materiais ecorresponsáveis em um segmento que produz, no mundo, mais de 24 bilhões de pares de calçados todos os anos.

Amazônia

Destacando que, somente no ano passado, as empresas participantes do programa realizado entre Assintecal e ApexBrasil exportaram mais de US$ 120 milhões, Viana ressalta que a missão tem o objetivo de expandir o apoio, especificamente, para empresas de micro e pequeno portes que desenvolvem produtos artesanais com recursos da Amazônia. “A ideia para a Amazônia é uma prospecção, uma busca ativa de materiais, de produtos de bijuterias, de produtos que temos na floresta, produzidos por populações locais, por povos originários. Esses produtos são valiosos e agregam muito valor no mercado internacional”, diz o presidente da ApexBrasil.

A missão de biomateriais conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae/AC), que tem desempenhado um papel crucial na identificação e interlocução com parceiros locais, contribuindo significativamente para o sucesso da iniciativa, além do Brazilian Leather, projeto de exportação do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB).

Sobre o Brazilian Materials

Os fabricantes brasileiros que integram o setor de componentes interessados em ampliar suas relações comerciais com o mercado externo têm a oportunidade de participar, assim como outras 300 empresas, do projeto Brazilian Materials, realizado pela Assintecal, ApexBrasil e Abrameq, que pretende promover um bom desempenho das exportações e, consequentemente, do setor. O projeto possui soluções adequadas para cada nível de internacionalização, mantendo ao alcance das empresas ações de promoção comercial, inteligência, capacitação, entre outros. Para mais informações, entre em contato por meio do e-mail: relacionamento@assintecal܂org܂br.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, e visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira.