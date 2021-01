Inflação em Rio Branco foi a 2ª maior do País em 2020, mostram dados do IBGE

Conforme dados do IPCA do IBGE, a variação mensal dos preços, de novembro para dezembro de 2020, em Rio Branco, foi de 1,37%. No ano o IPCA ficou em 6,12%, e foi 1,6% maior que a do Brasil (4,52%).

A inflação de Rio Branco em 2020 foi a segunda maior dentre todas as regiões metropolitanas e municípios pesquisados pelo IBGE, ficando atrás somente de Campo Grande (6,85%).

No grupo de alimentação e bebidas, Rio Branco, com 19,88%, acumula o maior crescimento do grupo, dentre todas as regiões e municípios pesquisados pelo IBGE, seguido por São Paulo (19,87%). A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim de Preços ao Consumidor de Rio Branco que será publicado em breve.