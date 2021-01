Em meio à pandemia, Eletronorte notifica trabalhadores sobre demissão no Acre       

A Eletronorte enviou nesta semana a notificação de demissão de 190 funcionários da companhia nos Estados amazônicos. No Acre, cinco trabalhadores receberam a notificação.

Segundo a revista Veja, apesar de a Eletrobras ter firmado um acordo intermediado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 2019, que já previa as demissões, o anúncio pegou de surpresa os funcionários da Eletronorte que não esperavam o desligamento em meio à pandemia.

A surpresa foi confirmada ao AcreAgora pelo sindicalista Marcelo Jucá, que passou o dia de quinta-feira, 7 de janeiro, em reunião debatendo o assunto.

“Em plena pandemia depois de um apagão no Amapá a empresa está demitindo trabalhadores sem planejamento”, disse Jucá.

Em nota encaminhada à Veja, a Eletronorte informou que os estados do Acre e Amapá não serão afetados. ”(…) comunicamos que o contingente a ser desligado nos estados do Acre e Amapá, a partir de janeiro, representa menos de 1% do quadro de empregados da Eletronorte”.

O sindicalista avalia que qualquer demissão é prejudicial. “Toda demissão impacta”, disse ele, alertando que se tratam de profissionais experientes necessários à boa prestação de serviço. Jucá informa que o sindicato dos trabalhadores da empresa mobilizou advogados para tentar reverter a situação.