O MDB não é a casa da mãe Joana, mas lembra a da Noca!

Para conseguir um acordo com o governador Gladson Cameli (PP), a cúpula do MDB lançou o nome do deputado federal, Flaviano Melo, a vaga ao Senado em 2022.

Além do espaço para Flaviano Melo na chapa, os emedebistas querem sítios no governo. O olho gordo é na Secretaria de Educação.

Acontece que o governador Gladson Cameli declarou que, “a senadora Mailsa Gomes é minha candidata ao Senado”, jogando um balde de água fria nas pretensões do “Glorioso”.

O MDB tem um sério problema estrutural. Sua liderança é fragmentada.

Não se sabe, por exemplo, com qual MDB o governador deve negociar: Se o do ex-prefeito Vagner Sales, do prefeito Mazinho, do ex-prefeito Aldemir Lopes, do senador Márcio Bittar ou do Flaviano Melo.

O MDB não é a casa da Joana, mas parece a da Noca!

“Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito”. (Clarice Lispector)

. A saída do chefe da Casa Civil do governo, advogado José Ribamar Trindade, seria uma questão política com deputados e representantes de partidos aliados.

. Seria não quer dizer que é!

. O Ribamar é preparado, sério, substituí-lo não será fácil.

. Difícil é decifrar como o governador Gladson vai arquitetar, construir as alianças para sua reeleição como pretende.

. Ele e a senadora Mailsa Gomes são PROGRESSISTA, onde cabe um aliado na chapa?

. No espaço hoje ocupado pelo major Rocha?

. Cabe o MDB, o PSD, o DEM, o SD, PSDB?

. Segundo ele, o vice será uma escolha muito pessoal, mas também está aberto ao debate.

. E se…

. Depois de uma eleição é preciso dar tempo ao tempo para que as melancias se acomodem no caminhão.

. Rola nos bastidores uma conversa enviesada de que quatro vereadores previamente selecionados podem indicar até quatro pessoas para cargos na prefeitura.

. Deve ser lá por Rondônia…

. “A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta”.

. O problema remete a Clarice Lispector:

. “Até cortar os defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.

. Pois é, então!

. Donald Trump acabou com a imagem da democracia americana no mundo, a queda de um império começa por dentro.

. Até o Irã tirou sarro!

. Foi trágico (e cômico) ver a invasão do Capitólio.

. Lá a eleição “teria” sido fraudada porque o voto é em cédulas; aqui o presidente Bolsonaro diz que é fraudada porque é eletrônica e quer em cédulas.

. Eu quero é a vacina, de preferência a CORONAVAC feita no Instituto Butantã.

. Se o Butantã não fosse confiável ninguém tomava soro para ferrada de cobra jararaca do rabo fino, mais conhecida como “boca pôdi”.

. A inspiração do presidente Bolsonaro deveria ser nos generais da envergadura moral do Golbery do Couto e Silva, Leônidas Pires, Ernesto Geisel…até o Figueiredo serve, mas ele se inspira em Newton Cruz, coronel Ustra, Donald Trump…

. É uma m* só!

. E o Dória, hem!

. Conseguiu mesmo a vacina!

. Bom dia!