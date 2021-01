LANÇAR CANDIDATO AO GOVERNO em 2022, este é um dilema que deve estar dominando as discussões petistas, depois do insucesso eleitoral do partido na eleição municipal, no maior colégio eleitoral, a capital. Não vejo em nenhum dos seus três melhores nomes de densidade eleitoral, o ex-senador Jorge Viana (foto) e os ex-prefeitos Marcus Alexandre e Raimundo Angelim, algum com vontade de encarar uma aventura de tentar chegar ao Palácio Rio Branco. Repito ser fanfarronice quando o deputado Léo de Brito (PT) diz que o Jorge vai ser o candidato. O JV não tem perfil de ser boi de piranha. O JV, na verdade vai avaliar como é que ficará o cenário do Senado, quantos candidatos estarão na disputa, para saber se terá chance ou não de voltar ao paraíso do Senado. O Marcus Alexandre e o Raimundo Angelim, também não têm perfil de mártires. O céu não é de brigadeiro para o PT. O partido está fora do poder, a última eleição realçou que não cessou o desgaste popular para o partido, ao ponto de não aparecer ninguém interessado das siglas da direita de ter o PT no palanque em 2022. Não será surpresa, pois, se o PT optar por fortalecer uma chapa para a Câmara Federal, onde pela junção dos seus melhores nomes, poderia ter maiores chances de fazer deputados federais. Mas é muito cedo para se pensar num cenário definitivo, é essencial antes das pedras da sucessão de 2022 serem mexidas, se saber como chegará o governo do Gladson no ano eleitoral.

VARA DO BATISTA

QUANDO o Gladson diz ser candidato a reeleição, que o seu vice é escolha pessoal, e sua candidata ao Senado é a Mailza Gomes (PP); forma uma chapa só do PP, e deixa os demais partidos aliados cheirando a vara do Batista.

CHAPA PRÓPRIA

AO NÃO SER que, ache que pode ganhar a eleição com uma chapa própria do PP para o governo, vice e senador.

DOIS LADOS

A DEMISSÃO do chefe do gabinete civil do governo, Ribamar Trindade; é de competência do governador, ele demite ou nomeia quem bem entender; não discuto a sua autoridade e nem as razões do ato; mas que, saca da equipe um dos seus mais leais e competentes secretários.

TURMA DA TRAQUINAGEM GOSTOU

AO LONGO da sua passagem pelo cargo o advogado Ribamar Trindade foi uma parede contra a ilegalidade, e na preservação do CPF do Gladson Cameli. Por isso fez adversários na política; brecou as traquinagens, e os traquinas; por certo, políticos devem estar comemorando a sua saída.

BRECOU NEGOCIATAS

MUITO POLÍTICO detesta o Ribamar Trindade com justa razão, afinal, o Ribamar brecou todas as negociatas propostas, o empreguismo, e isso lhe deu inimigos.

NICOLAU DECIDE

O PRÓXIMO líder da base do governo na ALEAC será escolhido pelo presidente do Legislativo, deputado Nicolau Junior (PP). A informação é do Gladson ao BLOG.

CANDIDATO, SIM SENHOR!

POR ESTRATÉGIA, o senador Sérgio Petecão (PSD) não se manifesta publicamente sobre ser candidato ao governo em 2022, mas nos bastidores, ele trabalha neste sentido.

DIRETO NOS RINCÕES

O SENADOR PETECÃO (PSD) é um ser político, respira política, tem dedicado o recesso parlamentar a percorrer os rincões mais distantes dos municípios do interior.

ALGUÉM DO GRUPO

O GLADSON fez a besteira política na última eleição de não apoiar para a prefeitura da capital um membro do seu grupo de aliados, e com isso; estraçalhou a base da sua campanha ao governo. Para a chefia do gabinete civil tem de escolher alguém de alta confiança, competente, e que tenha estado na sua campanha a governador.

MÁXIMA MINEIRA

HÁ UMA MÁXIMA da política mineira, que precisa ser seguida pelo governador Gladson Cameli: se governa com os que estavam na campanha, e não com os adversários.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

OS QUE estavam no palanque do Marcus Alexandre (PT) na última campanha ao governo, se o Marcus tivesse ganhado a eleição, estariam bajulando o Gladson ou o Marcus? Perguntar não ofende.

CADA QUAL NO SEU QUADRADO

MAS, é como diz o ditado: cada qual no seu quadrado.

MELHOR SAÍDA

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha adotou a melhor saída que poderia adotar, ao deixar os confrontos com o governador de lado e tratar de fortalecer o PSL para 2022.

CHAPA ATRAENTE

Rocha quer formar uma chapa para disputar vagas na Assembléia Legislativa sem um candidato com mandato, como forma de atrair mais nomes para a sua composição.

HIPÓTESE COMENTADA

A DEPUTADA federal Jéssica Sales (MDB) como candidata ao Senado na chapa do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, é um assunto discutido nos bastidores da política.

GRATA REVELAÇÃO

A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB) é uma grata revelação da política, cresceu muito e é disparada a mais atuante, entre as mulheres da bancada federal do Acre.

QUE PALHAÇADA!

QUE PALHAÇADA GROTESCA, a invasão com mortes do Congresso americano! Isso é comum numa republiqueta de bananas, não na mais sólida democracia. O presidente Trump foi derrotado numa eleição legítima, limpa, aliás, suas ideias modelaram a sua derrota. Perdeu para ele mesmo.

FRASE MARCANTE

“Todas as pessoas são comuns. As extraordinárias são as que sabem disso”. Gilbert Keit Chesrterton