Pandemia gerou sumiço de aço no mercado e Ponte do Madeira sofre mais um grande atraso       

A pandemia da Covid-19 e a falta de material de construção provocaram novo atraso no cronograma das obras da Ponte do Madeira, informa André Santos, superintendente do DNIT em Rondônia.

E agora não há uma data específica mas a conclusão da ponte deve ocorrer no 1o trimestre de 2021.

Em entrevista ao jornal A Tribuna do Acre, Santos explicou que o principal motivo do atraso ocorreu nas siderúrgicas que fornecem o aço usado na ponte. “O material tinha sido adquidrido em julho do ano passado mas os fornecedores entregaram as 500 toneladas encomendadas no mês passado (dezembro)”, disse Santos.

Com pouco aço na praça, o preço do produto multiplicou-se no mercado interno.