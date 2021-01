Ação integrada detém suspeitos e apreende armas nesta madrugada em Manoel Urbano

Uma ação integrada das Policias Militar e Civil resultou na apreensão, na madrugada desta terça-feira, 5 de janeiro, de três armas de fogo, no bairro Cohab, em Manoel Urbano.

Durante a operação, duas pessoas foram presas.

Após a apreensão de um adolescente com uma arma de fogo, escopeta calibre 32, as equipes se deslocaram a um endereço, que seria utilizado, possivelmente, como base para integrantes de uma organização criminosa paulista que atua no Estado.

No endereço repassado, as equipes conseguiram localizar mais duas armas de fogo, sendo uma espingarda e um rifle. Um homem foi preso e outro conseguiu se evadir do local, não sendo possível sua prisão.

As duas pessoas, sendo um homem de 23 anos e o adolescente 17, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.