Conselho de Cultura de Rio Branco tem novo espaço na Fundação Garibaldi Brasil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realizou nesta terça-feira, 29/12, a entrega da Sala do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), e lançamento do Aplicativo RB Cultura e do Portal da Cultura.

“Acontecer esse momento da entrega do espaço especifico para o conselho nesse momento de transição, nos legitima e nos empodera enquanto conselho municipal de cultura. Que já possui a sua história e demostrou quanto é importante a gestão participativa das políticas públicas de cultura. Agora a gente vai ter um espaço físico, e o mais importante é estar ocupando esse espaço que nos dá uma capacidade física administrativa do conselho, e de toda uma organização que foi feito no decorrer desses últimos anos”, destacou o representante de Arte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Lenine Alencar.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, explica que a entrega do portal da cultura é um salto no sentido de a Garibaldi se torna mais digital. Um portal e um aplicativo que fornece notícias da agenda cultural, para fortalecer o sistema de comunicação entre a prefeitura e os fazedores de cultura. Em seguida ele comenta como a entrega da sala do conselho é uma forma de afirmar e valorizar a importância dessa estância para a Fundação Garibaldi Brasil. “O pleno funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais é imprescindível para a Fundação Garibaldi Brasil e o movimento cultural. Porque é o conselho que fiscaliza e que constrói junto com a gestão”, enfatizou.

É possível baixar o aplicativo RB Cultura pelo play store no momento está disponível para android e o Portal da Cultura está disponível neste endereço https://www.cultura.riobranco.ac.gov.br/.

Texto: Assessoria de comunicação da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil