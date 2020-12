Entre as capitais da Região Norte, apenas Palmas , capital do Tocantins, termina o ano de 2020 com tempo seco, sem previsão de chuva. Um sol fica forte o dia todo, faz muito calor e o tempo fica firme também na hora da virada para 2021.

Já nas capitais Belém , Macapá , Porto Velho e Rio Branco , o último dia de 2020 será com tempo muito instável. Várias pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia e o céu fica sempre carregado de nuvens. Há risco de chuva forte e a chance de chover na hora da virada é grande.

Para as capitais Manaus e Boa Vista , a previsão é de pancadas de chuva principalmente à tarde à noite, mas também há risco de raios e de chuva moderada a forte. Pode chover na hora da virada para 2021.

Para o dia primeiro de 2021, a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva à tarde e à noite na região de Porto Velho, de Rio Branco e também de Palmas. A região de Manaus, de Boa Vista e de Macapá também terão períodos com sol no primeiro dia de 2021 e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Já para região de Belém, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Independente da hora que essas pancadas de chuva ocorrerem, todas as capitais da Região Norte estão sujeitas a chuva moderada a forte no primeiro dia de 2021.