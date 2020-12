Foguete da Space X explode durante teste nos EUA; saiba mais

“A pressão do tanque coletor de combustível estava baixa durante o pouso, causando a velocidade do contato ser alta e ‘RUD’ (expressão em inglês que significa ‘montagem rápida não planejada’)”, explicou Elon Musk.

“Mas nós conseguimos todos os dados de que precisávamos. Parabéns ao time da Space X”, prosseguiu o executivo.

O gigante foguete experimental conseguiu sobrevoar oito milhas (cerca de 13 quilômetros) de altura no centro de testagem da empresa no sul do Texas. Porem na hora do pouso como explicado pelo tweet de Elon acima, a pressão do tanque coletor de combustível estava baixa causando a velocidade de impacto indesejada assim causando a explosão.

O protótipo testado hoje é o oitavo protótipo da Starship, que Elon espera que seja usada para lançar grandes satélites na órbita da Terra, levar seres humanos de volta a Lua e também quem sabe poder levar os seres humanos ate Marte.

Apesar da tão falada explosão, o teste ocorreu muito melhor do que o planejado pois o próprio CEO da Spacex disse “Provavelmente 1/3 de chance de completar todos os objetivos da missão” então por isso a missão foi um sucesso. Depois do ocorrido Musk tweetou “Mars, here we come”.

veja aqui o video inteiro que inclui o lançamento e a falha tentativa de pouso do protótipo SN8 da Starship; Starship High-Altitude Flight Test