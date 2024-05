Morre o empresário Alcestes de Castro, entusiasta da tecnologia no Acre

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) emitiu uma nota de pesar na manhã desta quarta-feira, 1, pelo falecimento do empresário Alceste Arlindo de Castro, um grande entusiasta das inovações tecnológicas e apaixonado pelo estado do Acre.

Alcestes era pai do advogado da Fieac, Alessandro Callil, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e procurador adjunto da Procuradoria da Comissão Nacional Tributária do Conselho Federal da OAB.

“Rogamos a Deus que conforte os corações de todos os familiares e amigos, em solidariedade a este momento de tristeza, dor e despedida”, escreveu o presidente da Fieac, José Adriano.

O velório acontece na Capela São João Batista, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. O sepultamento está marcado para as 16h30.

Veja a nota de pesar: