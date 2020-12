Reforma do aeroporto de Tarauacá avança e Gladson comemora: “em breve entregaremos”       

O governador Gladson Cameli divulgou nesta quarta-feira (9) as primeiras imagens da reforma do aeroporto de Tarauacá, as quais se encontram bastante avançadas.

“Em breve entregaremos o aeroporto de Tarauacá totalmente reformado. Esse é o nosso dever e compromisso com a população que precisa do espaço”, disse Gladson.

Com investimento na ordem de R$ 82,1 mil, o aeródromo receberá novo cercamento, sinalização e acessibilidade. No terminal de passageiros, operários trabalham na pintura, troca do telhado, melhoria dos banheiros e readequação dos guichês das empresas aéreas que atuam na região.