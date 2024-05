Após chuvas, rua desmorona em Gramado, no Rio Grande do Sul; assista

Uma rua em Gramado, no Rio Grande do Sul, cedeu no fim de semana após o retorno das chuvas na cidade gaúcha.

Segundo a Prefeitura de Gramado à RBS TV, o asfalto cedeu na Rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini, devido à infiltração causada pelas chuvas. Moradores precisaram deixar suas casas por segurança.

Confira o vídeo:

No último boletim divulgado pela administração do município, às 19h32 de sábado, 11, a Prefeitura informou que 16 pontos da cidade tiveram a necessidade de serem evacuados.

Ainda conforme o comunicado, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Planejamento e Governança ampliaram o número de áreas atendidas na cidade para 142.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até esta segunda-feira, 13, sete óbitos foram confirmados em Gramado.

Situação no Rio Grande do Sul

O último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na manhã desta segunda-feira, 13, aponta que 76.470 pessoas já foram resgatadas após os temporais que atingem o Estado desde o final de abril. São mais de 100 resgates só nas últimas 24 horas.

Até o momento, 147 pessoas morreram em decorrência das chuvas, mesmo número que o divulgado no domingo, 12. Até agora, 127 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas por conta das enchentes. O número de pessoas afetadas pelas tragédias passa de 2 milhões.

Veja o balanço completo da Defesa Civil:

Municípios afetados: 447

Pessoas em abrigos: 80.826

Desalojados: 538.241

Afetados: 2.115.703

Feridos: 806

Desaparecidos: 127

Óbitos confirmados: 147

Óbitos em investigação: 0

Pessoas resgatadas: 76.470

Animais resgatados: 10.814

Efetivo: 27.651

Viaturas: 4.405

Aeronaves: 41

Embarcações: 340.