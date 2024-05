Quem é Antero Greco, jornalista com câncer terminal que comoveu o país

Bastante querido no meio esportivo, Antero Greco, de 68 anos, comoveu amigos e fãs no final de semana, após a vir à tona a notícia de que ele enfrenta um câncer terminal no cérebro. “Está em seus dias finais”, disse Paulo Soares, amigo do apresentador. Não demorou para que uma avalanche de homenagens e até uma fake news, apontando a morte de Antero, circulassem na web.

Reconhecido pela vasta experiência e conhecimento sobre o universo do futebol, Antego Greco se formou em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Ele começou a carreira jornalística em 1974, como revisor do O Estado de S. Paulo até galgar a posição de editor.

Para além do Estadão, Greco se destacou em diversos veículos de comunicação, incluindo emissoras de televisão, rádio e portais online, por causa de sua análise crítica, imparcial e descontraída do esporte.

O jornalista é lembrado sobretudo pela passagem pela ESPN Brasil, emissora em que participou da criação do programa Futebol no Mundo, participou do SportsCenter e apresentou o Duetto, com Paulo Soares.

Além de sua atuação como jornalista, Antero Greco também é autor de livros como Seleção Nunca Vista e A Goleada, nos quais compartilha experiências e registros sobre o esporte mais popular do Brasil.