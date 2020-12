Uma pauta que merece a unidade política

VEM PANCADA forte na conta de luz do consumidor acreano, com o reajuste anunciado de 2,59%. O único parlamentar a se levantar contra o abuso foi o deputado federal Alan Rick (DEM), foto, que cobrou quais critérios foram utilizados pela ANEEL para o aumento. Lembrou da medida que foi criada para reduzir o valor das contas, a chamada Conta-Covid.

Não é novidade para este BLOG a ação do Alan, um dos nossos mais ativos deputados federais.

O que mais causa indignação é o fato de na vizinha Rondônia ter havido uma redução na tarifa de 11,29%. E a outra indignação é ser o deputado federal Alan Rick (DEM), uma voz solitária, quando a briga deveria ser de toda a bancada federal. Mas, alguns preferem buscar recursos para proteger sua casa do desbarrancamento do Rio Acre, e outro carrear recursos para beneficiar o seu empreendimento imobiliário.

O Povo que se lasque. É nesta hora que se avalia se o voto foi bem dado.

TREM DA ALEGRIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO não pode deixar passar barato esse trem da alegria da criação do 13º salário para os vereadores de Brasiléia. Já o reajuste salarial de 30%, que beneficia os vereadores; e por tabela, a prefeita, e seus secretários, não foi ilegal, mas é imoral. Deixaram a eleição passar e fazer a armação.

FECHAR A PORTEIRA

O PREFEITO eleito Tião Bocalom tem de fechar a porteira de promessas da vinda de indústrias para Rio Branco, porque depois os fatos não se concretizam, e as cobranças serão inevitáveis.

POLÍTICA DE SÃO FRANCISCO

O REATAMENTO das relações na área da saúde com o amigo, rendeu o apoio do adido político à reeleição do governador Glason. É a política de São Francisco, é dando que se recebe.

NENHUM INTERESSE

CONVERSEI ontem com um deputado próximo ao governador Gladson Cameli, que revelou ser perda de tempo a ação do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), de reaproximar o governador do vice Major Rocha. “O Gladson não quer voltar atrás”, enfatizou.

APOSTOU ERRADO

O VICE-GOVERNADOR Rocha cometeu um equívoco na sua avaliação de uma briga com o governador Gladson, por um motivo bastante simples: quem tem a caneta azul é o Gladson.

MELHOR ARTICULADA

A CANDIDATURA da vereadora Lene Petecão (PSD) se mostra até aqui a mais articulada para a futura presidência da Câmara Municipal de Rio Branco. Contaria com 12 votos apalavrados.

NÃO PODE SER UM ZÉ MANÉ

INDICAÇÃO política é normal no bojo de uma aliança que chegou ao poder, mas o prefeito eleito Tião Bocalom tem de ter o cuidado de avaliar a qualificação profissional, ou será penalizado.

TOQUE FEMININO

FICOU bonita e atraente a iluminação pública na Praça Plácido de Castro. Mostra o toque feminino da prefeita Socorro. Ninguém poderá dizer que não foi uma boa gestora nos seus dois anos.

DERROTA DA QUALIDADE

FALO de produção parlamentar, não entro no mérito ideológico de ambos. A futura composição da Câmara Municipal de Rio Branco não terá dois bons vereadores: Marcos Luz (MDB) e Rodrigo Forneck (PT). Nem sempre o eleitor vota certo.

RECUSA ARMADA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) não esconde nas conversas de bastidores a sua intenção de tirar a presidência do deputado federal Flaviano Melo (MDB), para ter o comando do partido na eleição de 2022. Ter o MDB na mão é essencial aos seus planos.

FICARIA SEM FORÇA

TER na sua sonhada coligação para a eleição de 2022 só o REPUBLICANOS, PL, PTB, PSL e PSDB, não terá a força política que teria com o MDB no grupo. Daí o foco do Bittar em ter o MDB.

CARROÇA ADIANTE DOS BOIS

QUERER se apoderar do MDB sem ter o apoio do prefeito Mazinho Serafim, do grupo do ex-prefeito Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, e do Flaviano Melo, é pôr o carro adiante dos bois.

CIÊNCIA NÃO TEM IDEOLOGIA

É DA MAIOR CRETINICE se discutir a procedência de uma vacina em cima de uma questão ideológica. Por isso, está certo o governador Gladson em manter contato com o governador João Doria, para trazer a vacina CoronaVac. Ciência não tem ideologia.

NOME À DISPOSIÇÃO

UMA BOA FONTE do PT informou ontem ao BLOG de que, o ex-senador Jorge Viana colocou o seu nome para ser candidato ao Senado ou ao Governo em 2022. É a maior liderança do PT.

NOME PARA FEDERAL

A DEPENDER da cúpula do PT, o ex-prefeito Marcus Alexandre deve disputar uma cadeira de deputado federal em 2022.

NÃO FICOU NO VAZIO

O GRUPO do ex-prefeito Vagner Sales continua muito forte dentro do MDB do Juruá, mesmo tendo perdido a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Tem uma deputada estadual e uma federal. Do MDB, é a maior liderança naquela região.

NÃO ESTAVA NA CONTA

FALE ontem com uma figura de proa do PT, e esta me disse que, o resultado para prefeito de Rio Branco causou um abalo no partido. “O voto esperado não caiu”, lamentou. O comando do PT esperava chegar aos 20% do voto do eleitorado da capital.

NÃO TEM COMO SEGURAR

O GOVERNADOR Gladson Cameli tem que iniciar janeiro com uma grande reforma política na sua administração. Cada partido aliado tem de ter a sua participação do seu tamanho político.

O SISTEMA É BRUTO

O JOGO tem de ser no sistema bruto. Não cabe mais a contemporização, tem que saber de fato, quem é que vai estar no seu palanque na eleição de 2022, se for tentar a reeleição.

ALIADO POLÍTICO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha virou aliado ferrenho do senador Márcio Bittar (MDB), têm trocado figurinhas sobre o processo eleitoral de 2022. Chegaram a ser inimigos declarados.

FRASE MARCANTE

“A alma não tem segredos que o comportamento não revele”. Lao-Tsé.