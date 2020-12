O coronavírus é só um vírus. Minúsculo, invisível e que se reproduz aceleradamente em nosso corpo. Mata mais que qualquer gripe. Está mudando completamente nossos hábitos, nossas relações e nossas vidas.

Já ouvi até dizer que era uma das pragas do Apocalipse, castigo de Deus. Outros dizem que não, que o vírus faz parte da natureza. Estão no planeta bem antes de nós. Isso pode ser, inclusive, comprovado.

Perdendo a guerra comercial para a China, que será a próxima maior potência mundial econômica até 2030, o coronavírus foi apelidado pelos americanos de “O vírus chinês”. Bobagem! Eles poderiam dizer que a diarreia cerebral nos políticos é um vírus brasileiro que se espalha pelo mundo.

E sobre a vacina? Ainda não temos nenhum plano. Bom, os ingleses estão vacinando. Americanos, canadenses, alemães e franceses já vão começar. Quanto a nós? Depende do ministro Pazuello. Ops! Do Dória. Ah, desculpem é do Bolsonaro. Oxi, é não, é da Anvisa, dos governadores. Dizem que tem uma lei que não depende da aprovação da Anvisa. Falam até que está sujeito à aprovação da Rede Globo.

Esse é o Brasil! Um país de políticos cretinos, egoístas, imbecis e corruptos, (roubam o dinheiro para combater a pandemia). Um bando de filhos da puta que não se entendem nem sobre a porra de uma vacina para salvar o seu próprio povo. (Há exceções, é claro).

O certo é que enquanto eles continuam discutindo sobre quem será o “pai da vacina”, a morte vai ganhando terreno nesse jogo mórbido. O coronavírus está vencendo por 7X1.

Para encerrar: Se algum puritano quiser reclamar dos palavrões no texto, fale com o presidente Jair Bolsonaro que é o maior “boca-suja” da história.

“Que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, só que a que for boa para a vossa edificação”. (Paulo aos Efésios)

. É a vida!

. Característica do homem barroco, também chamado de seiscentismo: Dualismo!

. Viviam entre o santo e o profano!

. Encontro eleitora do Jack Montana argumentando de que ele só perdeu a eleição porque faltou dinheiro.

. Não, faltou votos, questionei!

. Faltou os dois, o Montana é um liso, protestou.

. É isso aí…

. De acordo com a CF, os vereadores de uma legislatura são os responsáveis por fixar os vencimentos do prefeito, vice-prefeito e dos próprios da legislatura subsequente.

. Não há ilegalidade no que a Câmara de Brasiléia fez, talvez a criação do 13º, mas já há jurisprudência.

. O que pegou foi o estelionato eleitoral, tivessem dito durante a campanha que fariam isso, nenhum deles teria se elegido.

. A Câmara de vereadores de RB há mais de dez anos não tem reajuste, não falta dinheiro, é sobra vergonha, pudor, respeito ao exército de pessoas que não tem o que comer direito.

. Mas, como Brasiléia é uma ilha de prosperidade…qual o problema, não é mesmo?!

. Como dizia o seu Amadeo da Silva, do alto de sua taberna no barranco do rio Acre, perto do HC Raimundo Chaar.

. “O povo é quem toma na “tarrasquêta”!

. Nunca tive coragem de lhe perguntar o que era “tarrasquêta”.

. Se o governador Gladson Cameli conseguir mesmo a vacina o mais rápido que puder, o fato entra na conta política de 2022.

. O coronavírus têm uma dimensão política estratégica, dá a briga!

. O povo gosta de um líder político que se preocupe e lute pela vida de todos.

. Me perguntaram se eu sabia da informação de que o Marcus Alexandre ia para o governo do Gladson deixando o PT; me desculpem, não é arrogância, mas não me dou ao trabalho de responder um besteirol desses.

. Aqueles carros pretos, com letras douradas, escrito PF (de Prato Feito) estão totalmente abastecidos.

. Só não disseram para quem iriam deixar as marmitas!

. A ajuda emergencial do governo federal terminou.

. Foi bom enquanto durou, até os assaltos diminuíram!

. A Praça da Revolução está muito bonita, vale a pena conferir!

. Bom dia!