Edvaldo quer debate sobre aumento assustador da Covid-19 no Acre     

O deputado Edvaldo Magalhães chamou a atenção dos colegas nesta quinta-feira (3) acerca do aumento da Covid-19 no Estado do Acre, especificamente em Rio Branco.

“Li no ac24horas que a capacidade do PS está esgotada. A fila de espera no Into dura de 4 a 5 horas e, portanto, há uma sobrecarga. E também há a informação da completa ausência de infectologistas no Into, o qual trata com prioridade os casos de Covid-19″, disse.

Magalhães considera necessário a convocação de representantes do sistema de saúde do Acre, o Comitê de Combate a Covid-19 para falarem sobre possibilidade de 2a onda da doença no País.

“Não estamos de algo simples mas de indicações que são preocupantes em um momento muito delicado”, completou.