PRF apreende carregamento de cabelo humano sendo levado do Acre para Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) logrou êxito nas apreensões de vasta quantidade de cabelo humano e de um automóvel e recuperou uma motocicleta roubada. Ambas as ações aconteceram no interior e na capital do estado do Acre, em rodovias federais, entre o final da manhã da última quarta (2) e início da madrugada desta quinta-feira (3).

O primeiro flagrante aconteceu por volta de 11h da quarta-feira, quando uma equipe da PRF realizava comando operacional na BR-317, no município de Capixaba. Os policiais determinaram parada a um condutor de um automóvel com uma mulher de passageira. Durante a fiscalização, no porta-malas do veículo, foram localizados vários pacotes contendo cabelo humano natural. A passageira informou que havia adquirido a mercadoria de um peruano em Assis Brasil, na divisa com o Peru, e que teria intenção de comercializar os produtos na cidade de Goiânia (GO). Porém, os PRF constataram várias discrepâncias nas notas apresentadas pela suposta compradora, como quantidade inferior ao aferido na balança, valor abaixo do mercado e ausência de desembaraço aduaneiro, incluindo outros. Diante dos fatos, a mercadoria (111Kg de cabelo) e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Sede da Polícia Federal na capital acreana.