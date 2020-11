Eleitor já pode consultar seu local de votação neste 2o turno em Rio Branco

Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de votação em primeiro turno das eleições no Brasil. O brasileiro escolherá candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por Lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório (mesmo quem perdeu o título pode votar). Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O eleitor de Rio Branco pode consultar o local onde deverá votar no dia 29 de novembro, data do segundo turno da eleição. O endereço está disponível na página do TRE-AC e pode ser consultado acessando link https://www.tre-ac.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-eleicoes-2020/endereco-das-secoes-eleitorais .

A consulta do local de votação também pode ser feita acessando a página do TRE na internet (www.tre-ac.jus.br) ou do TSE (www.tse.jus.br). Ao acessar irá verificar, no banner Serviço ao Eleitor, o item Local de Votação, bastando clicar e preencher com os dados solicitados.

Se o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do segundo turno, em local onde não há eleição, somente poderá justificar a ausência através do aplicativo e-Título. Poderá também justificar a ausência no prazo de 60 dias, em qualquer cartório eleitoral do país, pois no dia do segundo turno serão recebidas justificativas eleitorais apenas nos municípios que terão eleições, conforme definido pelo TSE.

Para a justificativa eleitoral pelo aplicativo e-Título, basta ao eleitor baixar em seu aparelho nas plataformas Google Play e App StoreAlém da via digital do título de eleitor e da apresentação de justificativa eleitoral, o aplicativo ainda permite, dentre outras opções, a consulta ao local de votação.

O e-Título também poderá ser utilizado como documento de identificação na seção eleitoral, visto que também terá a fotografia, mas somente no caso de o eleitor ter realizado o cadastramento biométrico. Do contrário, deverá apresentar um documento oficial com foto.

No domingo, dia da eleição, qualquer seção eleitoral de Rio Branco poderá receber a justificativa eleitoral, embora também funcionem mesas específicas para recebê-la, que serão instaladas no Tribunal de Contas do Estado, situado à Avenida Ceará, n. 2994, bairro Abraão Alab, e na Assembleia Legislativa, no centro da cidade, que podem ser consultadas no endereço https://www.tre-ac.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-eleicoes-2020/endereco-entrega-de-justificativa-2-turno .

Assim, se o eleitor preferir poderá se dirigir à mesa específica para entregar sua justificativa, embora possa entregar em qualquer seção eleitoral.