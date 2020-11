Acreanos participam da 31ª Feira Nacional de Artesanato em Belo Horizonte

Será realizada em Belo Horizonte (MG), de 1º a 6 de dezembro, a 31ª Feira Nacional de Artesanato – Rotas do Brasil, no Centro de Convenções Expominas. Participarão presencialmente do evento 12 artesãos acreanos e outros quatro farão o envio de peças.

A participação da comitiva acreana é fruto de articulação da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet), em parceria com o Sebrae, com o Programa Nacional do Artesanato e com o programa REM do KfW.

A feira é uma grande vitrine para o artesanato brasileiro e tem o papel de conectar o artesão com lojistas do mundo inteiro. “O resultado dessa poderosa vitrine reflete no escoamento de pelo menos 50% da produção dos expositores acreanos, movimentando a economia durante todo o ano”, destaca Suelany.

A artesã Francisca Erlandia Assis, que atua há 15 anos com artesanato feito de cipó tradicional, cipó titica e também sementes, reforça que a participação nas feiras nacionais é muito importante para a divulgação e vendas. “Além das vendas nos dias de exposição, fazemos contatos com lojistas e recebemos muitas encomendas”, declara.

O Acre vai apresentar artesanato indígena, marchetaria, peças em madeira, biojoias, sapatos e outros itens de látex e cestarias diversas, entre outros produtos.

A feira

Possivelmente, será o único evento de artesanato realizado em 2020 no Brasil. A realização da feira cumpre com todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

Uma das grandes novidades deste ano é a Feira Virtual, disponibilizada por meio de uma plataforma inovadora e interativa. O internauta poderá conhecer os trabalhos e entrar em contato com todos os expositores presentes. Cada estande será registrado com imagens formando uma visão 360º de cada área.