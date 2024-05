bLançada balsa para travessia no Rio Jurupari, na divisa do Acre com o Amazonas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), lançou na quinta-feira, 9, uma nova balsa no Rio Envira, em Feijó, para efetuar a travessia no Rio Jurupari, na divisa do Acre com o Amazonas.

“Sigo cumprindo determinação do governador Gladson Cameli. O Deracre trabalha na execução dos serviços nos municípios com foco, e o empenho dos trabalhadores demonstra o compromisso do governo com as famílias que necessitam de acesso”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, destacou o trabalho da equipe do Deracre, que deslocou para Feijó para atuar no transporte da nova balsa, que mede 18 metros de comprimento por 5m de largura e recebeu serviços de manutenção industrial, preventiva e corretiva.

“E essa é uma embarcação construída com recursos próprios do Estado, pelo Deracre, que dará apoio na travessia de carros e pedestres às margens do Rio Jurupari, na divisa do Acre com o Amazonas”, enfatizou o diretor.

Sula ressalta que, em 2022, os agentes técnicos da autarquia atuaram na limpeza e reabertura em 55 quilômetros, com início na estrada vicinal Joaquim Souza, em Feijó, até a margem do Rio Jurupari. O trabalho de abertura da estrada vicinal contou com emenda parlamentar do ex-deputado Cadmiel Bonfim de R$ 140 mil, com contrapartida do Estado.

“O governo do Acre tem se esforçado para garantir condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial das famílias”, disse.