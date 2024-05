Porto Acre abre seleção para 81 vagas em vários níveis de escolaridade

A Prefeitura de Porto Acre divulgou a abertura de um novo processo seletivo destinado a contratar 81 profissionais de diferentes níveis de escolaridade, além de formar cadastro reserva.

Este processo seletivo visa atender às necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento e de Educação e Cultura, oferecendo oportunidades para cargos que incluem cirurgião dentista, educador físico, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem, entre outros.

As vagas são destinadas a candidatos com formação que vai do fundamental ao superior. A Prefeitura de Porto Acre busca profissionais comprometidos com o desenvolvimento local, oferecendo remunerações que variam de R$ 1.412 a R$ 3.500, para jornadas de 25 a 40 horas semanais.

