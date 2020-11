Smart speaker Echo show 8 da amazon vale a pena?

Vale lembrar que a Amazon anunciou a nova Echo Show 10 no Brasil, com display maior e que deve chegar às lojas em breve. Confira a seguir pontos positivos e negativos do smart speaker com tela que ficou mais barato no Brasil e saiba se vale a pena para você.

A Echo Show 8 vem com uma tela de 8 polegadas e resolução HD, sendo uma opção superior ao display de 5” montado na Echo Show 5 . A tela maior facilita interação com o dispositivo e torna o uso da caixa de som mais interessante para consumir streaming, por exemplo.

Graças à tela maior, outra possibilidade de uso é para chamadas de vídeo. Para isso, basta que a pessoa com quem o usuário deseja se comunicar tenha o app da Alexa instalado ou uma caixinha Amazon Echo.

Maior, a Echo Show 8 acaba tendo espaço para um sistema de som mais poderoso. Como alto-falantes funcionam movendo ar, em geral, quanto maior o diâmetro desse alto-falante, maior a potência do som. Isso também deve interferir na qualidade de áudio, já que há uma capacidade superior para reproduzir nuances e detalhes. No fim das contas, o modelo tem som mais encorpado que pode ser um diferencial importante para quem deseja não só ouvir música, mas também curtir streaming.

Segundo a Amazon, a Echo Show 8 vem com dois alto-falantes de 2 polegadas (na comparação, a Echo Show 5 tem um único de 1,7”), capazes de atingir uma potência de 10 Watts RMS cada (20 Watts no total). Isso coloca o produto da Amazon em igualdade com algumas caixas de som sem fio intermediárias e torna a versão de 8” um produto mais indicado para quem deseja uma caixinha com Alexa e som mais caprichado.

3. Mais opções de interação

Como já adiantamos, a tela maior tem um efeito benéfico ao garantir maior usabilidade ao dispositivo. Acompanhar informações no display, curtir vídeos e streaming, ou mesmo assistir TV ao vivo, são opções mais naturais e eficientes no modelo com 8 polegadas.

Outro detalhe que pode ajudar quem está indeciso é considerar que a tela maior torna a Echo Show 8 mais confortável para interação e controle de dispositivos IoT em casas conectadas. Afinal, o maior espaço facilita a visualização de informações e a interação do usuário com regulagens e configurações.

PONTOS NEGATIVOS

1. Número limitado de apps

Embora a plataforma da Amazon tenha evoluído, algumas ausências em termos de apps ainda se fazem presentes. Entre as omissões, no momento, não há versões nativas de apps para serviços como Netflix, YouTube e Globoplay compatíveis com a Echo Show 8.

Uma forma de contornar isso é usar o navegador que roda na caixa de som para acessar páginas desses serviços e reproduzir os vídeos. A solução, no entanto, não é ideal, já que define um contraste grande com o Amazon Prime Video, serviço de streaming da Amazon com app nativo para rodar na caixinha.

2. Inclinação que incomoda

Posição desfavorável da câmera pode ser corrigida com um suporte vendido separadamente — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Show 8 tem um formato diferenciado e é pensada para ser usada numa posição que acaba condenando a câmera a um ângulo que pode não ser muito confortável para chamadas por vídeo. O dispositivo faz captura de imagens de baixo para cima e posicioná-la de forma satisfatória exige muita gambiarra.