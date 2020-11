PRF e PM de RO prendem homem transportando haxixe e pasta de coca do Acre para a Bahia

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre realizou a prisão de um homem e apreendeu drogas e um veículo, na divisa entre Acre e Rondônia. A ação contou com apoio da Polícia Militar do estado de Rondônia (PM/RO).

Por volta das 8h30min, uma equipe da PRF realizava fiscalização na BR-364, no Km 10, em Acrelândia (AC), quando foi dada ordem de parada a um motorista de um automóvel. Entretanto, o condutor desobedeceu a ordem emanada pelos PRFs e empreendeu fuga. De imediato, os policiais realizaram acompanhamento tático com o intuito de abordar o fugitivo. Em alta velocidade, o motorista entrou no estado vizinho e após vários quilômetros percorridos, com apoio de uma guarnição da PM/RO, foi possível abordá-lo.

O fugitivo estava bastante nervoso e agitado. Diante da fundada suspeita, foi realizada uma busca detalhada e dentro do veículo foram apreendidos 17 Kg de pasta base de cocaína e 6,6 Kg de haxixe que estavam em um fundo falso, no painel do carro. O homem informou que levaria o entorpecente para ser comercializado em Salvador (BA) e receberia pelo transporte a quantia de R$ 8 mil.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido com o veículo e a droga aprendidos para a Sede da Polícia Federal na capital acreana.