Motorista de Lamborghini persegue e atropela assaltante após roubo de Rolex em SP; veja vídeo

Um assalto à mão armada terminou com a batida de um carro de luxo na avenida Brigadeiro Faria Lima, região nobre da zona oeste de São Paulo, no começo da tarde deste sábado (18). O caso aconteceu por volta de 12h30.

O motorista de uma Lamborghini foi abordado por um assaltante em cima de uma moto no trânsito da avenida. A sequência de acontecimentos gerou uma série de prejuízos para a vítima, já que o carro bateu momentos depois e o criminoso fugiu.

Veja o vídeo:

O assaltante levou um relógio da marca Rolex, que estava sendo usado pelo motorista no momento do roubo. Na tentativa de impedir o crime, a vítima acelerou o carro contra o ladrão e atingiu não só a motocicleta, como um semáforo na via, que ficou tombado. A frente da Lamborghini também ficou bastante danificada.

Depois da batida, o criminoso fugiu a pé com o relógio, deixando o veículo e a arma usada no assalto, um revólver calibre 32, no local. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial (DP) do bairro de Pinheiros, zona oeste da capital.

