“Vaquinha” eleitoral tem baixa adesão neste 2º turno, inclusive em Rio Branco

Dos 36 candidatos que disputam o 2o turno nas 18 capitais apenas oito fizeram uso do financiamento coletivo, as chamadas “vaquinhas” ou crowdfunding eleitorais. Destes, Guilherme Boulos (Psol) e Manuela D´Ávila (PCdoB) receberam as maiores quantias até o momento, segundo levantamento do Congresso em Foco a partir de prestações de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A vaquinha eleitoral foi adotada pela primeira vez nas eleições gerais de 2018. Portanto, candidatos a vereador e prefeito estrearam esse instrumento em 2020.

Em seis capitais, as duplas que disputam o segundo turno não declararam uso do financiamento coletivo. Além Rio Branco, são elas: João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), São Luís (MA) e Teresina (PI).

O financiamento coletivo nas eleições é feito em sites autorizados pelo TSE. Os doadores, apenas pessoas físicas, podem doar usando os cartões de crédito ou débito. O limite é de R$ 1.064 por dia.

Congresso em Foco