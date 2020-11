Estado abre edital de licitação para execução de reforma do Comando Geral da Policia Militar

O Governo do Acre anunciou por meio do Diário Oficial do Estado oportunidades para empresários que queiram participar de processos de licitações de concorrência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedur). A licitação visa a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma do Comando Geral da Policia Militar do Estado do Acre, em Rio Branco.

De acordo com o secretário da Sedur, Vinícius Otsubo Sanchez, a reforma do Comando Geral da PM está prevista para ser entregue no próximo ano. “O investimento total das licitações publicadas nesta quinta-feira, no Diário Oficial, incluindo Cidade Administrativa, Duplicação da AC 405 e reforma do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Acre superam R$ 300 milhões em investimentos do governo”, ressaltou.

A contratação será realizada por meio da Fonte de Recursos 100, que são oriundos de recursos próprios que podem ser empregados livremente pelo Executivo, pois não têm vinculação específica. A arrecadação de impostos está contemplada dentro dessa fonte, além de operações de crédito.

Os empresários da construção civil que se interessarem em participar do certame devem ficar atentos à publicação a partir do dia 25/11/2020, no site www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br.