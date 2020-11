Governo retoma programa de saúde auditiva no Estado do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), retomou nesta terça-feira, 17, os atendimentos do Programa Saúde Auditiva, realizados no Centro Especializado em Reabilitação (CER III). Após passarem por avaliação médica e serem encaminhados pela atenção básica, os pacientes podem ter acesso ao diagnóstico, ao tratamento, à concessão dos aparelhos auditivos, adaptação e manutenção.

“O serviço contará com uma equipe de profissionais de otorrinolaringologia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social devidamente qualificados. Por exemplo, aquele paciente que precisar de terapia para voltar a falar normalmente também será assistido”, explicou a gerente da Divisão da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, Domisy Vieira.

Domisy salienta que nesse primeiro momento o atendimento se destina aos pacientes de Rio Branco. “O governo vem fortalecendo e proporcionando à população a implementação da rede de cuidado à pessoa com deficiência; é um compromisso a melhoria dessa rede e o Estado tem empenhado esforços para o retorno do atendimento às pessoas com deficiência auditiva”, destacou a gerente.