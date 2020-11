Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco garantem melhorias na Cidade do Povo

O bairro Cidade do Povo, um dos mais populosos da capital acreana, recebeu a visita do governador Gladson Cameli nesta terça-feira, 10. O gestor acompanhou de perto os trabalhos da Operação Força Máxima, uma parceria entre Governo do Estado do Acre e Prefeitura de Rio Branco para melhorar a vida das pessoas.

Máquinas pesadas e cerca de 40 operários do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) realizam a manutenção das principais ruas da comunidade por meio de ações de tapa-buracos. As vias que dão acesso a prédios públicos, como delegacia de polícia, escolas e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e corredores de ônibus receberam prioridade por parte do poder público.

De acordo com Cameli, o governo estadual tem avançado na infraestrutura viária em todas as regiões do estado. Gladson lembrou ainda que sua gestão tem firmado parcerias com as 22 prefeituras acreanas para assegurar que os benefícios cheguem até a população.

“O bairro Cidade do Povo merece nossa atenção porque aqui vivem milhares de famílias e esse trabalho que estamos realizando demonstra a preocupação do governo, juntamente com a prefeitura, em melhorar a vida do nosso povo. Da mesma forma, também estamos com frentes de serviços nos municípios do interior”, explicou Cameli.

Por meio de convênios, o governo fez a distribuição de mais de 11 mil toneladas de massa asfáltica aos municípios. Somente para Rio Branco, foram 2,7 mil toneladas. Além da Cidade do Povo, o Parque Industrial foi contemplado com a recuperação de ruas.

Acompanhando o governador Gladson Cameli, o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, ressaltou que o órgão não vem medindo esforços na execução dessas melhorias e adiantou que mais benfeitorias terão início nos próximos dias.

“Este é um trabalho contínuo que o Deracre vem realizando ao longo do ano. Conseguimos realizar a manutenção de nossas rodovias estaduais, de vias urbanas, bem como a pavimentação asfáltica em vários órgãos do governo e instituições parceiras. Já iniciamos o serviço de tapa-buracos na região da Transacreana, estrada de Porto Acre e, muito em breve, daremos a ordem de serviço para recuperação da Via Chico Mendes “, afirmou.