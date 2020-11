Selo “Não à Violência Política” será lançado nesta quinta-feira (5) pelo Governo Federal

Com a intenção de dar mais visibilidade à luta contra a violência política contra a mulher, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) vai lançar, nesta quinta-feira (5), o selo “Não à Violência Política”. A cerimônia de lançamento, que terá a presença de parceiros, será transmitida a partir das 19h pelas redes sociais: @mdhbrasil.

O evento é coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM). A expectativa é de que a medida provoque uma mudança comportamental e contribua para a construção de um país mais representativo.

“A violência política é um tema ainda pouco abordado e muitas mulheres passam por isso sem ao menos identificar o problema”, alertou a secretária Cristiane Brito.

Ela lembrou, ainda, que a ação é inédita e que pela primeira vez, inclusive, o Ligue 180 também poderá ser acionado para o registro deste tipo de denúncia durante as eleições.

“Esse tipo de violência é uma das causas da sub-representação das mulheres na política. Por isso, desenvolvemos no âmbito do projeto + Mulheres na Política uma série de iniciativas para estimular a denúncia por meio da Central de Atendimento à Mulher”, afirmou.

A transmissão contará com a presença da titular do MMFDH, ministra Damares Alves, da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), de representante da ONU Mulheres, autoridades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Procuradoria-Geral Eleitoral e da Câmara dos Deputados.

Selo

Além de incentivar o engajamento das mulheres e o registro de denúncias por meio do Ligue 180, o selo, de caráter publicitário, busca despertar a bandeira e envolver a sociedade ao proporcionar uma reflexão sobre o tema ainda pouco explorado. “O selo é uma ferramenta simbólica para tirar da invisibilidade uma violação que exclui as mulheres dos espaços políticos”, ressaltou Cristiane Britto.