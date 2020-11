Tocantins destaca ação de segurança pública realizada pelo Governo do Acre

Por SSP TO

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, por meio da Superintendência de Polícia Científica, participou do Projeto Senasp Itinerante – Etapa Norte, que reuniu representantes dos órgãos de segurança pública e defesa social da região Norte do Brasil. O evento ocorreu de 27 a 29 de outubro, em Rio Branco, no Acre.

A superintendente da Polícia Científica, Dunya Wieczorek Spricigo de Lima, representou a SSP-TO na aproximação do órgão estadual com os demais representantes da Segurança Pública da Região Norte. Ela destacou que a cúpula da Secretaria Nacional traz importantes benefícios aos participantes, que poderão ser sentidos já em curto prazo. Dunya Spricigo explicou que o momento é de grandes mudanças e necessidades de adaptação, como as geradas pela pandemia da covid-19 e pela implementação das Centrais da Custódia de Vestígios em todo País. De acordo com a Superintendente, essa troca de informações e conhecimentos é essencial para aprimorar o que a Segurança Pública do Tocantins já vem adotando. “É engrandecedor saber que também servimos hoje de modelo em segurança pública para os Estados vizinhos” ressaltou.

O evento, realizado em três dias de apresentações e câmaras temáticas, teve como objetivo a integração entre os gestores e corpo técnico dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e também a apresentação da realidade sobre segurança pública em cada localidade.

Após o evento, o secretário nacional da Segurança Pública, coronel Carlos Renato Paim, ressaltou o sucesso do projeto pela oportunidade de se conhecer a realidade da região para subsidiar o planejamento do órgão federal e do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública: “Agora é o momento de apresentar essas ações ao ministro da Justiça e Segurança Pública para que ele possa tomar as suas decisões no desenvolvimento de ações do Ministério”, concluiu.