Programa de agricultura familiar é responsável pela distribuição de alimentos

Para minimizar os impactos causados na agricultura familiar devido a pandemia da Covid-19, o estado do Acre tem realizado o programa de auxílio à aquisição e doação simultânea de alimentos. Essa modalidade permite a compra com doação ao mesmo tempo promovendo a articulação entre a produção da agricultura familiar e as demandas locais de suplementação alimentar, além do desenvolvimento da economia local.

Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados às pessoas em vulnerabilidade social, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), que realiza essa distribuição em todos os municípios do Acre.

“Com esta ação o governo do Estado está adquirindo diretamente dos agricultores familiares, através das cooperativas e associações que têm planos de gestão no PDSA/BID, e fazendo a doação simultânea às instituições de longa permanência e às famílias em vulnerabilidade social, insegurança alimentar e deficiência nutricional”, ressaltou o Secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo.

No Acre, o programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA). Para a realização do programa o estado já recebeu o total de R$ 1,5 milhões de um total previsto de R$ 6 milhões.