Secretário nacional de Segurança Pública reúne dirigentes das Perícias Técnicas

Dando seguimento ao cronograma de atividades da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) Itinerante-Etapa Norte, nesta quinta-feira, 29, o secretário da pasta, Coronel Carlos Renato Paim, reuniu com os chefes dos departamentos de perícias dos estados da região norte do país, para conhecer a realidade de cada estado e discutir melhorias nas áreas técnicas, o que também envolve projetos, planejamento estratégico e estruturante.

Durante reunião, o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Acre, Pedro Gustavo, apresentou para peritos, legistas e representantes dos estados do Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia, além dos diretores da Senasp, estrutura a qual é usada pela instituição, além de projetos que envolvem exames de DNA, laboratório Forense, avanços tecnológicos já alcançados e efetivo de peritos.

Essa atividade inédita da Senasp teve início no mês de outubro de 2020 em Goiânia/GO, com objetivo de melhorar a segurança pública em todo o país. Representantes do Governo Federal estão percorrendo as cinco regiões brasileiras para ouvir as principais demandas das Secretarias de Segurança Pública dos estados sobre os desafios a serem superados. O projeto vai ajudar na elaboração de políticas públicas específicas para cada região.

“É um momento de extrema importância para o departamento onde pudemos expor nossas demandas que por sua vez serão analisadas pela equipe da Senasp e voltará ao estado como forma de projetos que irão atender nossas necessidades”, disse Pedro Gustavo, diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Acre.