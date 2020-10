Do ac24horas

Em sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta sexta-feira (30) a indicação de José Ribamar Trindade de Oliveira para conselheiro do Tribunal de Contas do Acre. O Plenário da Aleac apenas referendou, por 21 votos, a decisão da comissão especial que sabatinou Trindade.

Três deputados não estavam presentes à sessão virtual. O resultado foi anunciado pelo presidente interino da Mesa Diretora, Jenilson Leite.

Ribamar é indicação do governador Gladson Cameli, que a fez após decisão do Tribunal de Justiça do Acre sobre mandado impetrado pela Associação Nacional de Auditores de Contas que defendia a nomeação da auditora Maria de Jesus, não aceita em função da idade.

Antes da votação, o deputado Daniel Zen, do PT, aproveitou para elogiar Ribamar e disse ser mais prudente aguardar o trânsito em julgado da questão. “Mas a decisão judicial está em vigor e não há nada que óbice o andamento do processo”, observou Zen, que é advogado.

O deputado Edvaldo Magalhães leu a certidão do TJAC e alertou que o mérito da questão ainda não está julgada. Semelhante observação fez o deputado Fagner Calegário.