Comitê alerta grupos políticos sobre cuidados contra o novo coronavírus  

O Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid realiza incursões juntos aos grupos políticos reforçando a necessidade de se manter os cuidados sanitários contra o novo coronavírus.

Nas campanhas as aglomerações são comuns mas devido à pandemia todo cuidado é pouco. Usar máscara e álcool gel nas mãos, além de fazer o distanciamento social é preponderante no momento atual.

“Estamos nos esforçando para levar o amplo conhecimento de combate dessa doença à nossa população. E também estamos em período eleitoral, reforçando as recomendações e os protocolos sanitários estaduais e municipais com as agremiações políticas para evitar o avanço da doença”, disse o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene.

“Estamos chegando ao final do ano e não queremos regredir bandeira. Para isso, precisamos do trabalho conjunto de todos”, reforça o secretário.