Novo juiz eleitoral de Rio Branco já foi agente da PF e defensor público da União 

O juiz Robson Aleixo ocupa o lugar de Giordane Dourado na 9a Zona Eleitoral. Capixaba de Gurupari, onde nasceu no dia 29 de março de 1975, Aleixo formou-se em Direito em 2001 pela Faculdade de Direito de Colatina, hoje União de Escolas de Ensino Superior Capixaba.

Trabalhou como Advogado no período de junho de 2001 a maio de 2003, atuando em diversas áreas do Direito. Em junho de 2003 tomou posse no cargo de Agente de Polícia Federal no Estado de Rondônia, onde trabalhou até fevereiro de 2009. Em 10.02.2009 foi empossado Defensor Público da União, cargo que ocupou até o ingresso na magistratura do Estado do Acre, no mesmo ano de 2009.

Giordane Dourado foi afastado a pedido do Ministério Público Eleitoral, que viu conflito de interesses na função porque a esposa trabalha para o candidato a prefeito de Rio Branco Roberto Duarte.

Com dados do Tribunal de Justiça do Acre